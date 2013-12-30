WIG-Ukraine за неделю прибавил более 4%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine прибавил за последнюю, короткую из-за рождественских праздников неделю 4,3% на фоне значительно меньшего роста основных индексов польского рынка.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские "голубые фишки" поднялись на прошлой неделе на 0,07% на фоне 0,3% плюса индикатора широкого рынка WIG.

Украинский индекс, который в начале второй половины декабря обновил свой исторический минимум на уровне 456,77 пункта, закончил торги пятницы на уровне 491,77 пункта, что на 5,5% выше достигнутого в этом месяце антирекорда.

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На прошлой неделе подорожали бумаги восьми из 11 украинских компаний, котирующихся на главной площадке Варшавского рынка, во главе с производителем сахара Astarta и производителем яиц и яичных продуктов Ovostar Union, которые поднялись более чем на 10%.

KSG Agro увеличил капитализацию более чем на 7% на фоне 5- и 4-процентного роста угледобывающих Coal Energy и Sadovaya Group.

Agroton, Milkiland и IMC подорожали на 1-3%.

Крупнейшая украинская компания на Варшавской фондовой бирже Kernel и судоходная KDM Shipping сохранили свою цену на уровне предыдущей недели.

Единственным украинским эмитентом, который подешевел на прошлой неделе, был производитель аккумуляторов Westa: акции компании подешевели почти на 14%, до 0,44 злотого за штуку, что всего на 0,02 злотого выше исторического минимума (1 долл. = 3 злотых).

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine прервал длящееся с 20 ноября непрерывное падение 18 декабря после новости о договоренности Украины в РФ о снижении цены на газ на треть и предоставлении 15 млрд долл. кредита.

Варшавская биржа запустила украинский индекс в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов.