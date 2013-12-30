Объем биржевых сделок с ценными бумагами за январь - ноябрь вырос вдвое

Объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами в течение января - ноября 2013 года составил 427,2 млрд грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как отметили в комиссии, наиболее популярными инструментами рынка ценных бумаг продолжают оставаться государственные и корпоративные облигации. Объем торгов с государственными облигациями Украины составил 319 млрд грн (74,7 % от общего объема выполненных биржевых контрактов), в то время как с облигациями предприятий - 42,5 млрд грн (9,95 %).

Объем привлеченных средств в результате проведения эмиссии ценных бумаг с января по ноябрь составил 101,5 млрд грн, что на 19 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году объем биржевых сделок с ценными бумагами составил 263,67 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в 2011 году.