Фондовые индексы Японии выросли до максимума за 41 год

Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам последних в году торгов 30 декабря вырос на 0,7% до 16291 пункта, продемонстрировав рост на протяжении девятой сессии подряд, сообщает Лента.ru со ссылкой на The Daily Telegraph. Общий рост с начала года составил 57%, что является рекордным показателем с 1972 года.

Годовой рост был обусловлен политикой правительства страны во главе с премьером Синдзо Абе и Банка Японии. В апреле регулятор развернул масштабную программу финансового стимулирования на 60-70 триллионов иен (свыше 600 миллиардов долларов), заключавшуюся в скупке государственных облигаций.

Кроме того, программа Абе предусматривает либерализацию электроэнергетического и сельскохозяйственного секторов. Вкупе с масштабным ростом госрасходов это должно помочь экономическому росту.

Это привело к сильному падению курса иены, которая опустилась до пятилетнего минимума. Слабая иена подняла котировки основных японских компаний. К примеру, акции Sony за год удвоились в цене, бумаги Toyota — выросли на 60%.

В то же время аналитики считают, что без дальнейшего смягчения финансовой политики, подъем на японском фондовом рынке может прекратиться уже в следующем году.