Индекс Украинской биржи 30 декабря повысился на 0,96%, индекс ПФТС – на 1,91%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 30 декабря, повысился на 0,96% – до 910,04 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 23 млн грн, на срочном рынке – 4,57 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи», которые повысились на 3,64%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,91% – до 300,53 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 176,6 млн грн.