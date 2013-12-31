Индекс Dow Jones на торгах в США обновил исторический максимум

Разнонаправленным движением основных котировок завершились торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, цена на нефть снизилась, сообщает ИТАР-ТАСС.

Индекс Dow Jones повысился на 25,88 пункта (0,16%) до отметки 16504,29 пункта, достигнув нового исторического максимума. Таким образом, в уходящем году этот индекс обновил рекорд в 51-й раз. S&P 500 упал на 0,33 пункта (0,02%), оказавшись на отметке 1841,07 пункта. Индекс NASDAQ сократился на 2,39 пункта (0,06%) и составил 4154,20 пункта.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на 1,03 доллара (1,03%) Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене 99,29 доллара за баррель.

Накануне, в последнем в этом году торговом дне ключевой для Японии индекс Nikkei поднялся примерно на 56%, что стало лучшим показателем с 1972 года.

Котировки в Токио выросли под воздействием продолжающегося падения курса японской валюты. Удешевление иены крайне выгодно японским компаниям, активно работающим на внешних рынках. В результате сегодня активно растет спрос на акции крупнейших корпораций Toyota, Honda, Panasonic.

Рост котировок в 2013 году в целом связан с активной экономической политикой правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Она направлена на стимулирование конъюнктуры путем, в частности, так называемого количественного смягчения, то есть насыщения рынка свободными деньгами, что облегчает условия кредита и привлекает средства на фондовый рынок.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.