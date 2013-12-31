WIG Ukraine закончил 2013 год снижением на 25,5%

Варшава . Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine закончил последний день торгов уходящего года на уровне 488,47 пунктов, что на 25,5% ниже первого дня торгов 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, из одиннадцати украинских эмитентов, котирующихся на главной площадке польского фондового рынка, подешевели девять во главе с угледобывающей Сoal Energy, которая за год потеряла 90% своей стоимости.

В числе лидеров падения оказались сельскохозяйственный Agroton (-80%), угольная Sadovaya Group (-75%), крупнейшая украинская компания на ВФБ, Kernel (-44%), и производитель аккумуляторов Westa (-44%).

Акции этих компаний, кроме Kernel, стоили от 0,4 до 2 злотых за штуку, что от 93 до 96% дешевле, чем в первый день торгов на Варшавской бирже и де-факто превратились в чисто спекулятивные (1 долл. = 3 злотых).

Бумаги входящего в "голубые фишки" Kernel закончили год на уровне чуть ниже 40 злотых за акцию, что является самым низким значением с лета 2009 года.

Сельскохозяйственная IMC за год уменьшила свою капитализацию на четверть, достигнув цены за одну бумагу на уровне 12 злотых, что, однако, почти на 9% дороже, чем на дебюте.

Производитель молочных продуктов Milkiland подешевел на около 15% - до менее 13 злотых за акцию, что также на 6,5% меньше, чем в первый день торгов на Варшавской бирже.

Сельскохозяйственный KSG Agro подешевел на более 7% - до около 11 злотых за акцию, что наполовину дешевле, чем на дебюте.

Ростом стоимости акций 2013 год удалось закончить последнему украинскому дебютанту на Варшавской бирже, реализовавшему IPO в 2012 году - KDM Shipping (+24%), крупнейшему в Украине производителю сахара Astarta (+16%) и производителю яиц Ovostar Union (+9%).

Astarta, которая стала первой компанией из Украины, дебютировавшая в Варшаве в 2006 году, и Ovostar Union, котирующийся на этом рынке с 2011 года, на последнем закрытии стоили на более 240 и почти на 60 процентов дороже, чем в первый день торгов.

Акции KDM Shipping с дебюта подешевели на 5%.

Украинская Agroliga, которая дебютировала на альтернативной площадке Варшавской биржи NewConnect и в этом году объявила о плане перейти на основную площадку, подорожала за 2013 год на более 60% - до 130 злотых за акцию.

Последний украинский эмитент, который дебютировал на NewConnect в декабре, Ceral Planet подорожала к концу года на символические 3% - до 12,6 злотых за бумагу.

Польские "голубые фишки" за год просели на почти 7% на фоне 8% роста индикатора широкого рынка WIG.

Как сообщал УНИАН, запущенный в мае 2011 года WIG Ukraine с базовых тысячи пунктов в половине декабре текущего года достиг свой исторический минимум на уровне 456,77 пунктов.

В этот индекс входят только компании, котирующиеся на главной площадке Варшавского фондового рынка.