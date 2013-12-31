Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю снизился на 13,7%

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 23 по 27 декабря снизился на 13,7% и составил 165,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 37,4 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 128 млн грн (из них объем торгов акциями – 121,3 млн грн), что меньше на 17,6%, чем неделей ранее.

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По состоянию на 26 декабря 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 18 млн грн и ценные бумаги на сумму 518,7 млн грн. По итогам торгов за неделю с 23 по 27 декабря 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", упал на 0,33% до 901,42 с 904,37 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции "Мотор Сич", влияние которых составило 3,98 индексных пункта, "Азовстали" (-2,09) и "Донбассэнерго" (-1,54).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 9 млн грн, на втором месте акции "НАСК Оранта" – 5,89 млн грн, далее следуют бумаги "Центрэнерго" – 5,7 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 17,87%, 11,70% и 11,44% соответственно.