Минфин на последнем ОВГЗ-аукционе года привлек в бюджет 544,863 млн грн

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 31 декабря, привлекло в государственный бюджет 544,863 млн грн.

Средства были привлечены на 43 дня под 8% годовых (срок погашения - 12 февраля 2014 г.), сообщается на сайте министерства.

В сообщении отмечается, что после размещения ОВГЗ размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 30 декабря привлек в государственный бюджет 2,475 млрд грн и 219,654 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

По состоянию на 30 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 247,652 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 144,852 млрд грн, в собственности банков - 78,488 млрд грн, нерезидентов - 11,970 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга - 31,687 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень на 19,396 млрд грн.