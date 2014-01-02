Ушедший год стал для индексов США рекордным более чем за последние полтора десятилетия

Фондовые площадки США завершили последний день 2013 года рекордным ростом, для индекса S&P 500 год стал лучшим за последние 16 лет, для Dow Jones - за 18 лет, свидетельствуют данные бирж, передает Прайм.

Индекс S&P 500 вырос на 0,4% ,составив 1848,36 пункта, что является рекордом для показателя. Dow Jones прибавил 0,44%, достигнув исторического максимума в 16576,66 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,54%, до 4176,59 пункта.

За 2013 год S&P 500 вырос более чем на 29%, что является лучшим результатом для индекса с 1997 года. Dow Jones в ушедшем году прибавил более 26%-это максимальный рост для показателя, начиная с 1995 года. Nasdaq подскочил за год на 38%, продемонстрировав рекордный подъем с 2009 года.

Как стало известно во вторник, индекс потребительского доверия в декабре вырос до 78,1 пункта с 72 пунктов месяцем ранее, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали показателя в 76 пунктов.

Индекс изменения цен на жилье S&P/Case-Shiller в октябре вырос на 13,6 % в годовом выражении, что является наибольшим приростом для показателя с февраля 2006 года. Количество незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США в ноябре выросло на 0,2% по сравнению с октябрем. Аналитики полагали, что число сделок выросло в месячном выражении на 1% после снижения на 1,2% в октябре.

"Следующий год будет более волатильным, что может отпугнуть некоторых инвесторов, которые могли быть настроены позитивно", - сказал старший инвестстратег Citigroup Тобиас Левкович в интервью Bloomberg TV.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.