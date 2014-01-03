Украинский фондовый рынок вряд ли сможет улучшить позиции в текущем году – эксперт

Украинский фондовый рынок вряд ли сможет существенно улучшить свои позиции в текущем году. Такое мнение высказал УНИАН директор онлайн-брокера I-NVEST Владислав Ревчук.

«Если говорить о рынке акций, то в условиях низкой ликвидности на существенный рост пока рассчитывать не приходится», - отметил он.

По мнению Ревчука, поводом для оптимизма могут стать соглашения с Россией о снижении цены на газ, предоставлении 15-миллиардного кредита, на что, по его мнению, рынок еще не отреагировал, а также изменение валютного регулирования.

В то же время, отмечает эксперт, с изменением валютного регулирования «все очень туманно». Основные события, по его мнению, будут и дальше происходить на рынке государственного долга.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами в течение января-ноября 2013 года составил 427,2 млрд грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными инструментами рынка ценных бумаг продолжают оставаться государственные и корпоративные облигации. Объем торгов с государственными облигациями Украины составил 319 млрд грн (74,7% от общего объема выполненных биржевых контрактов), в то время как с облигациями предприятий - 42,5 млрд грн (9,95%).

Объем привлеченных средств в результате проведения эмиссии ценных бумаг с января по ноябрь 2013 года составил 101,5 млрд грн, что на 19 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2012 года.