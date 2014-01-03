Поступления от приватизации составили всего лишь 1,1 млрд грн

Поступления от приватизации по состоянию на 27 декабря 2013 г. составили всего 1,1 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

При этом в ФГИУ отметили, что цифра полученных поступлений от приватизации в прошлом году не окончательна, и еще будет уточняться.

Как сообщал УНИАН, всего в 2013 году планировалось получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, или 67,6% годового плана.