В Украине вступил в силу Закон об институтах совместного инвестирования

В Украине с 1 января текущего года вступил в силу Закон Украины «Об институтах совместного инвестирования», сообщается на сайте Верховной Рады.

Данным законом № 5080-VI, в частности, предусматривается создание специализированных или квалификационных ИСИ, которые могут подразделяться на инвестиционные фонды денежного рынка, государственных ценных бумаг, облигаций, акций, индексные и банковских металлов. Компании по управлению активами имеют право изменить вид ИСИ с диверсифицированного на специализированный в течение года со дня вступления в силу данного закона.

Также данный закон снимает запрет на инвестирование ИСИ в акции банков. При этом ИСИ не могут быть учредителями и владельцами существенного участия в банке (более 10%).

Кроме того, данным законом вводится новый вид акций – акции корпоративного инвестфонда, а также прописывается процедура обращения таких акций.

Ряд норм данного закона направлены на обеспечение привлечения и размещения финансовых ресурсов инвесторов и определяют правовые и организационные основы создания, деятельности, прекращения субъектов совместного инвестирования, особенности управления активами указанных субъектов, устанавливают требования к составу, структуре и хранению таких активов и пр.

Действующие компании по управлению активами (КУА) обязаны привести свою деятельность в соответствие с новым законом до 1 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 15 августа 2012 года подписал Закон "Об институтах совместного инвестирования" (ИСИ) в новой редакции. Новый закон вступает в силу с 1 января 2014 года, одновременно Закон «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» теряет силу.