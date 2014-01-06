В России готовят к приватизации аэропорт "Внуково"

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об организации приватизации ОАО «Аэропорт Внуково» и ОАО «Международный аэропорт Внуково».

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России, сообщает Газета.Ru.

Согласно распоряжению, исполнителем данного государственного заказа определено ООО «Ренессанс Брокер».

Документ разработан Минэкономразвития России.

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«В целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка и технологического развития экономики определить общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» единственным исполнителем государственного заказа на организацию и осуществление от имени России отчуждения находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций ОАО «Международный аэропорт Внуково» в размере до 25% плюс одна акция его уставного капитала и обыкновенных именных акций ОАО «Аэропорт Внуково» в размере до 74,74% его уставного капитала с учетом решений президента и правительства России», — указано в документе.

В настоящее время государство является собственником 74,74% акций ОАО «Аэропорт Внуково» и 25% плюс одна акция ОАО «Международный аэропорт Внуково».