Украинский фондовый рынок начал год незначительным ростом

Украинский фондовый рынок растет в ходе первой в этом году торговой сессии – индекс Украинской биржи UX повысился на торгах в среду по состоянию на 11:02 на 0,31% - до 912,84 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов составил 808,6 млн грн, при этом на торги на фондовом рынке пришлось 603,9 млн грн.

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В то же время, на фондовой бирже ПФТС наблюдается незначительное снижение – индекс ПФТС снизился на 0,11% - до 297,90 пункта, при общем объеме торгов в 105 тыс. грн.

На европейских фондовых рынках сегодня наблюдается незначительное снижение – индекс FTSE 100 снизился на 0,31%, индекс Dax – на 0,1%.