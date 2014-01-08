Объем торгов на бирже «Перспектива» в 2013 году вырос в 2,2 раза

Объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» по итогам 2013 года составил 319 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, объем заключенных и выполненных договоров на «Перспективе» в декабре 2013 года снизился по сравнению с ноябрем на 12% – до 30,58 млрд грн.

Как отметили на бирже, в 2013 г. ФБ "Перспектива" заняла первое место среди бирж по объему торгов, ее доля в общем обороте в прошлом году выросла с 55% до 67%.

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Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010 г.), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009 г.), зарегистрировала спецификации (2011 г.) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012 г.).