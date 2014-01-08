Индекс Украинской биржи снизился на 1%, индекс ПФТС - на 0,63%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 8 января, снизился на 1,00% – до 900,98 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 11,67 млн грн, из них на фондовом рынке – 9 млн грн, на срочном рынке – 2,65 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые снизились на 3,36%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,63% – до 296,37 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 273,65 млн грн.