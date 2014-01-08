Мировые фондовые рынки начали год с продаж - эксперт

Мировые фондовые рынки начали 2014 год с продаж. Об этом сообщил руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, «в качестве фактора, вызвавшего снижение, инвесторы выбрали негативные данные из Китая, где промышленный индекс PMI и индекс деловой активности в сфере услуг от HSBC показали снижение».

Как считает аналитик, сегодня ситуация на рынках противоречивая. С одной стороны, позитивные настроения задала статистика из Европы, где гораздо лучше ожиданий оказались розничные продажи в еврозоне и промышленные заказы в Германии. Лучше ожиданий оказались и данные по рынку труда от ADP. Число занятых в декабре увеличилось на 238 тыс. чел., против прогноза в 200 тыс.

«С другой стороны, факторов риска в ближайшие дни более чем достаточно, инвесторы ведут себя осторожно, предпочитая продажи», - полагает Тарасенко.

Аналитик напомнил, что сегодня публикуются протоколы предыдущего заседания ФРС. «В последнее время рынки нервно реагировали на публикацию «минуток» федрезерва США», - добавил он.

Как сказал Тарасенко, «в четверг ожидаем результатов заседаний ЕЦБ и Банка Англии, однако считаем, что все обойдется без сюрпризов». Также завтра с компании Alcoa стартует сезон отчетности в США.

Аналитик отметил, что в пятницу будут опубликованы данные по безработице в США и число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. По прогнозам экспертов, уровень безработицы окажется без изменений – 7,0%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 8 января, снизился на 1,00% – до 900,98 пункта. Общий объем торгов составил 11,67 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,63% – до 296,37 пункта. Общий объем торгов составил 273,65 млн грн.