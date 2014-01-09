Минфин в январе намерен сократить число аукционов ОВГЗ до трех

Министерство финансов Украины в январе намерено провести всего три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма, после проведения 4 плановых и 4 внеплановых аукционов в декабре 2013 года, сообщается на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 14, 21 и 28 января. На всех трех аукционах Минфин намерен предложить инвесторам гривневые ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет. Также на аукционе 21 января Минфин намерен предложить 2-летние облигации, номинированные в валюте.

Как сообщал УНИАН, Минфин в декабре 2013 года провел 4 плановых и 4 внеплановых аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 7,776 млрд грн и 733,267 млн долл. (13,637 млрд грн в эквиваленте по курсу Нацбанка).

По состоянию на 3 января 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 252,378 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,054 млрд грн, в собственности банков — 81,048 млрд грн, нерезидентов — 11,970 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга - 31,687 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень на 19,396 млрд грн.

Законопроект о госбюджете на 2014 год, представленный Кабмином на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, предполагает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 35% ВВП (порядка 578,55 млрд грн).

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