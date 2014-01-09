Объем украинского биржевого рынка по итогам 2013 года может составить 470 млрд грн

Общий объем торгов на фондовых биржах Украины по итогам 2013 года, исходя из обнародованных в течение прошлого года статистических данных работы украинского фондового рынка, может составить 470 млрд грн, что на 80% превысит показатели 2012 года, сообщил УНИАН директор фондовой биржи «Перспектива» Станислав Шишков.

Он также отметил, что за четыре последних года (2010-2013 гг.) украинский фондовый рынок «вырос на порядок». По его словам, это конвертировалось не только в чисто количественный рост, но и в качественное изменение параметров и условий функционирования рынка: рост значимости биржевого сегмента и пр.

С.Шишков также отметил, что нет причин ожидать снижения биржевой активности и в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с данными Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами в течение января-ноября 2013 года составил 427,2 млрд грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году объем биржевых сделок с ценными бумагами составил 263,67 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в 2011 году.