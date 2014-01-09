Объем торгов бумагами украинских компаний на Варшавской бирже за год вырос на 9%

Варшава. Объем торгов акциями одиннадцати украинских компаний котирующихся на главной площадке Варшавской фондовой биржи, в прошлом году вырос до 870 млн долл., что на 9%, или 70 млн долл. больше, чем в 2012 году.

Об этом свидетельствуют данные Варшавской биржи, которыми располагает УНИАН.

Почти 80% прошлогоднего объема торгов акциями украинских эмитентов пришлось на крупнейшую компанию из Украины на польском фондовом рынке - Kernel.

В 2013 году инвесторы купили-продали бумаг этой входящей в число "голубых фишек" компании на 690 млн долл. в сравнении с 570 млн долл. в предыдущем году (по текущему курсу 1 долл. = 3 злотых).

В тройку прошлогодних лидеров вошли также вторая крупнейшая на ВФБ украинская компания, Astarta, и показавший одну из худших динамик своей цены в 2013 году сельскохозяйственный Agroton: объемы торгов бумагами этих компаний составили более 50 и 30 млн долл., соответственно.

Объем продаж-покупок акций компании Astarta в сравнении с 2012 годом сократился на 7,5%, в то время как Agroton - увеличился на более 40%.

Меньше всего инвесторы покупали и продавали акций судоходной компании KDM Shipping - на менее 2 млн долл.

Объем торгов бумагами других компаний составил от около 6 до 17 млн долл.

В прошлом году больше всего увеличились объемы торгов также акциями сельскохозяйственной IMC (+ 40%).

Больше всего упал объем сделок с бумагами угледобывающей Sadovaya Group (более чем в 3 раза) и производителя сыров Milkiland (более чем в 2 раза).

Снижение объемов торгов акциями других компаний составило от около 10 до 60 процентов.

В прошлом году объемы торгов акциями всех около 450 компаний, котирующихся на главном рынке Варшавской биржи, увеличились на 18% - до 300 млн долл. в среднем за одну торговую сессию.

Как сообщал УНИАН, объединяющий украинские компании на главной площадке ВФБ индекс WIG Ukraine закончил 2013 год более 25% минусом, закрывшись, однако, выше достигнутого в декабре прошлого года исторического минимума.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых - на альтернативной площадке для меньших эмитентов NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стал Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре прошлого года.