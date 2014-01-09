Индекс Украинской биржи к середине дня рухнул на 3%

Индекс акций Украинской биржи UX на торгах 9 января по состоянию на 15:01 упал на 3,1% до отметки в 873,06 пункта, сообщает сайт биржи.

Значительное снижение наблюдается по всем входящим в индексную корзину акциям, среди лидеров снижения акции «Азовстали», котировки по которым упали на 7,01%.

Общий объем торгов на Украинской бирже составляет 6,2 млн грн, из них на торги на фондовом рынке пришлось 1,7 млн грн.

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На фондовой бирже ПФТС снижение не такое значительное – индекс ПФТС снизился всего на 0,31% - до 295,46 пунктов.

В то же время, на европейских рынках сегодня наблюдается повышение – индекс FTSE 100 повысился на 0,18%, индекс Dax – на 0,27%.