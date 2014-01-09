«ОТП Банк» начнет размещение облигаций на 250 млн грн с 20 января

«ОТП Банк» начнет публичное размещение именных процентных облигаций серии А на 250 млн грн с 20 января, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По информации банка, эмитент с 20 января по 30 июня 2014 года намерен разместить 250 тыс. штук облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Первичное размещение будет проводиться на фондовой бирже «Перспектива» самостоятельно без привлечения андеррайтеров. Погашение облигаций запланировано с 16 по 18 января 2017 года. Ставка купона установлена в размере 14% годовых. Привлеченные средства эмитент намерен направить на финансирование проектов по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «ОТП Банка» в ноябре 2013 года принял решение о выпуске именных процентных облигаций серий A, B, C, D на 1 млрд грн.

«OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных финансовых учреждений. 100% акций банка принадлежит OTP Bank, Венгрия.