Индекс Украинской биржи в четверг снизился на 2,3%
19:22, 09 января 2014Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 9 января, снизился на 2,32% – до 880,05 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 16 млн грн, из них на фондовом рынке – 10,9 млн грн, на срочном рынке – 5,1 млн грн.
Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Алчевского меткомбината, которые снизились на 6,98%.
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Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,58% – до 291,69 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 114,3 млн грн.
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