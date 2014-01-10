Мексика продала облигации на 4 млрд долл.

Мексика продала облигации на $4 млрд. Размещены были облигации со сроком погашения 7 и 30 лет, и это первое размещение долгосрочного долга после улучшения кредитного рейтинга страны со стороны Standard & Poor's, сообщают Вести.ru.

Семилетние облигации были размещены с доходностью 3,607% в объеме $1 млрд, 30-летние облигации размещены с доходностью 5,586% в объеме $3 млрд.

При этом продажа 30-летних облигаций включает в себя облигации на $1,5 млрд, которые будут обменены на облигации с меньшим сроком погашения в рамках сделок по управлению долгом правительства.

Ранее рейтинговое агентство S&P повысило суверенный рейтинг Мексики до "BBB+" с "BBB", после того как был утвержден закон об отмене нефтяной монополии в стране. Ожидается, что доступ иностранных компаний на нефтяной рынок Мексики позволит увеличить поступление налогов и рост производства, что улучшает среднесрочные перспективы экономического роста.

Кроме этого, власти одобрили бюджет, дефицит которого составит 1,5% ВВП, для того чтобы поддержать темпы экономического роста. Новый бюджет позволяет увеличить внешний долг государственного сектора в 2014 г.

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