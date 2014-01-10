Индекс украинской биржи снижается второй день подряд

Индекс украинских акций UX снижается второй день подряд – на торгах 10 января по состоянию на 11:15 индекс снизился на 0,22% - до 878,10 пункта, сообщает пресс-служба Украинской биржи.

Среди лидеров снижения – акции «Укрсоцбанка», котировки по которым упали на 7,56%.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 1,98 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось всего 0,8 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,53% - до 293,24 пункта, общий объем торгов составил 231 тыс. грн.

На европейских фондовых рынках сегодня также наблюдается повышение - индекс FTSE 100 повысился на 0,49%, индекс Dax – на 0,43%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 9 января, снизился на 2,32% – до 880,05 пункта.