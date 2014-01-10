Банк «Финансы и кредит» рефинансировал еврооблигации

Держатели еврооблигаций банка “Финансы и кредит” на сумму 95 млн долл. со сроком обращения до конца января 2014 года согласились провести их рефинансирование, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, в ноябре 2013 года держателям еврооблигаций было предложено обменять ценные бумаги частично на наличные средства и частично на еврооблигации со сроком обращения до конца января 2019 года. Голосование по данному вопросу состоялось 9 января 2014 года.

“По результатам голосования более трех четвертей участников при необходимом кворуме приняли решение о рефинансировании еврооблигаций со сроком обращения до января 2019 года и с купонной ставкой 9,25%, а также о доразмещении еврооблигаций на общую сумму 100 млн долл.”, - говорится в сообщении банка.

Также сообщается, что организатором сделки выступил VTB Capital (GB), эмитентом новых бондов – компания Finance&Credit UkraineBV (Нидерланды).

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября активы банка составляли 24,447 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 19,650 млн грн, обязательства - 22,358 млрд грн, средства клиентов - 14,590 млрд грн, собственный капитал - 2,088 млрд грн, уставный капитал - 2,300 млрд грн. В январе-сентябре банк получил прибыль в размере 4,763 млн грн.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.