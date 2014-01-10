Вчерашнее падение индекса UX оказалось самым ощутимым с мая прошлого года – эксперт

Вчерашнее снижение индекса украинских акций UX, которое ходе торгов достигало 3,5%, оказалось самым ощутимым с мая 2013 г., когда индекс снизился на 2,5%, говорится в аналитическом отчете инвесткомпании «Арт Капитал», которым располагает агентство.

«Несмотря на повышательную динамику европейских индексов, UX, начиная со второй половины дня начал резко снижаться», - отмечается в отчете.

По мнению экспертов, причиной такого обвала могла явиться волна распродаж одного из крупных украинских фондов. Лидерами падения оказались акции металлургических предприятий – Алчевского меткомбината (-7%), Авдеевского коксохима (-5%) и Енакиевского метзавода (-4,7%). Как отмечают в компании, на отсутствии новостей о продаже «Райфайзен банка Аваль» его акции также вышли в лидеры падения, снизившись на 4,1%. Как отмечают эксперты, с начала декабря ценные бумаги банка потеряли 50% роста, который произошел в результате спекуляций о продаже банка стратегическому инвестору.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 9 января, снизился на 2,32% – до 880,05 пункта.