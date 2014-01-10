Биржа Гонконга вышла на второе место по объему IPO

Объем сделок по первичному публичному размещению акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже в 2013 году вырос на 85% и достиг 21,7 млрд долларов. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС рассказала вице-президент биржи Лоррейн Чан.

Она отметила, что по данному показателю гонконгская площадка заняла второе место в мире, уступив только NYSE Euronext (группа компаний, образованная в результате слияния Нью-Йоркской фондовой биржи и европейской Euronext), на которой объем сделок достиг 46,5 млрд долларов. Сравнительных данных вице-президент биржи не привела.

В Гонконге крупнейшим IPO года стало размещение акций банка "Чайна Эвербрайт". Этот эмитент привлек 3 млрд долларов, рассказала Чан. В общей сложности за год было проведено 87 процедур листинга по сравнению с 52 в 2012 году.

В настоящее время на фондовом рынке Гонконга котируются акции 1643 компаний. Их общая капитализация за год увеличилась на 9,1% и достигла 3,1 трлн долларов. Средний ежедневный объем сделок с ценными бумагами на бирже возрос на 16% - до 8,1 млрд долларов, заключила собеседник агентства.