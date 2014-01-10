Индекс Украинской биржи повысился на 1,78%, индекс ПФТС - на 1,98%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 10 января, повысился на 1,78% – до 895,68 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 36,45 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,45 млн грн, на срочном рынке – 6 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи», которые повысились на 3,51%, акции «Райффайзен Банка Аваль» - на 3,48%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,98% – до 297,48 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 51 млн грн.