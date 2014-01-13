Сырьевой трейдер Cargill приобрел 5% акций крупнейшего агрохолдинга «Укрлендфарминг»

Крупнейший в мире сырьевой трейдер Cargill в конце 2013 года приобрел 5% акций наибольшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг», сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга.

По словам главы совета директоров и владельца «Укрлендфарминга» Олега Бахматюка, сотрудничество с Cargill позволит компании упрочить свои позиции на рынке, а также открывает для нее новые возможности.

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«Это важный шаг в развитии экспортного и инвестиционного потенциала не только «Укрендфарминга», но и Украины в целом. Новый этап сотрудничества позволит развить наши отношения через открывающиеся новые возможности для совместного бизнеса, выгодные для обеих сторон», - цитирует пресс-служба Бахматюка.

Кроме того, в холдинге сообщили, что компании обсуждают развитие проектов в других областях, среди которых сфера логистики и международного сотрудничества. В частности, «Укрлендфарминг» рассчитывает на поддержку Cargill при выходе холдинга на азиатские рынки, включая рынок Китая.

Украинский агрохолдинг не раскрывает стоимости сделки, однако по информации издания Financial Times, она составляет 200 млн долл.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2013 года Cargill заключил с агрохолдингом «Укрлендфарминг» контракт на поставку зерновых, в рамках которого выплатил агрохолдингу 60 млн долл. предэкспортного финансирования. В 2013/2014 маркетинговом году «Укрлендфарминг» намеревался поставить Cargill 500 тыс. тонн зерна.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

Cargill является международным производителем и поставщиком пищевых продуктов, сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также финансовых услуг. Компания основана в 1865 году, на сегодня насчитывает 142 000 сотрудников в 67 странах по всему миру. В 2013 финансовом году выручка от реализации Cargill составила 136,7 млрд долл., доходы - 2,31 млрд долл.