WIG Ukraine с начала года прибавил почти 3%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine с начала текущего года к последнему закрытию в прошлую пятницу вырос на 2,8%, завершив торги на уровне 507,3 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, с начала года подорожали акции семи из 11-ти украинских компаний на главной площадке польского фондового рынка.

Больше всего поднялись в цене превратившиеся в спекулятивные бумаги сельскохозяйственного Agroton (+44%), производителя аккумуляторов Westa (+20%) и угледобытчиков Sadovaya Group (+15%) и Coal Energy (+11%).

С начала года подорожали также акции крупнейшей украинской компании на Варшавской бирже, Kernel (+10%), и компании IMC (+ 3%)

Бумаги второго крупнейшего украинского эмитента на польской бирже, Astarta, подешевели на 2%, KSG Agro - на 2,3%, производителя яиц Ovostar -5%, а производителя молочных изделий Milkiland - на 8%.

Судоходная компания KDM Shipping к последнему закрытию сохранила свою капитализацию на уровне конца прошлого года.

Украинский индекс вырос, несмотря на снижение основных индикаторов польского фондового рынка, потерявших с начала 2014 года около 3%.

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Как сообщал УНИАН, объединяющий украинские компании на главной площадке ВФБ индекс WIG Ukraine закончил 2013 год снижением на более чем 25%, закрывшись однако выше достигнутого в декабре прошлого года исторического минимума в 456,77 пункта.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых - на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стала Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре прошлого года.