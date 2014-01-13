Индекс UX по итогам прошлой недели снизился на 1,58%

Индекс украинских акций UX, рассчитываемый Украинской биржей, по итогам торгов за период с 1 по 10 января 2014 года снизился на 1,58% - с 910,04 до 895,68 пункта, сообщает сайт биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже с 8 по 10 января составил 64 млн грн.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за прошлую неделю (с 8 по 10 января) составил 13,8 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 50,4 млн грн (из них объем торгов акциями – 38 млн грн).

По состоянию на 9 января 2014 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 20,2 млн грн и ценные бумаги на сумму 574,2 млн грн.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Мотор Сич", влияние которых составило 11,36 индексных пункта, "Азовстали" (-6,61) и "Укрсоцбанка" (-4,32).

Лидерами оборота за неделю стали облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения 29 января 2014 г., объем торгов по которым составил 8,9 млн грн, на втором месте акции "Мотор Сич" – 2 млн грн, далее следуют бумаги "Авдеевский коксохимический завод" – 796 тыс. грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 50,54%, 11,75% и 4,50% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 г. индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 0,39% с 906,54 до 910,04 пунктов.