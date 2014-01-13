Доля биржи «Перспектива» в общем объеме биржевых торгов составила 95%

Доля фондовой биржи «Перспектива» в общем объеме биржевых торгов с 3 по 11 января составила 95% или 14,4 млрд грн в денежном эквиваленте, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

При этом подавляющий объем торгов пришелся на сделки с ОВГЗ, общая сумма по которым с 3 по 11 января составила 13,5 млрд грн. На сделки с акциями пришлось 304,6 млн грн, срочные контракты – 318 млн грн, облигации предприятий – 251 млн грн.

Справка УНИАН. Объем торгов на фондовой бирже «Перспектива» по итогам 2013 года составил 319 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году.