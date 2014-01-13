Индекс Украинской биржи повысился на 1,49%, индекс ПФТС - на 0,60%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 13 января, повысился на 1,49% – до 909,04 пункта, таким образом преодолев уровень в 900 пунктов, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,38 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,9 млн грн, на срочном рынке – 3,47 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые повысились на 4,40%, а также акции «Райффайзен Банка Аваль», которые повысились на 3,99%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,60% – до 300,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 736,8 млн грн, подавляющий объем торгов пришелся на сделки с ОВГЗ.