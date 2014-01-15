Общий объем торгов на "Украинской бирже" в 2013 году упал на 55% по сравнению с 2012 годом и составил 10,93 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общее количество сделок также уменьшилось за год на 55% и достигло 1,034 млн.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" в 2013 году составил 3,12 млн грн, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 76%.

Объем торгов на фондовом рынке за год упал на 29% и составил 7,8 млрд грн.

В структуре торгов за 2013 г. на рынок акций приходилось 47% суммарного оборота на бирже, или 5,14 млрд грн, на срочный рынок пришлось 29%, или 3,12 млрд грн и 24%, или 2,66 млрд грн - на рынки инвестиционных сертификатов, корпоративных, муниципальных и государственных облигаций.

По итогам торгов в 2013 году Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на 4,26% - до 910,04 пункта с 950,56 пункта.

В первую пятерку компаний-торговцев на бирже вошли компании «Драгон Капитал», «Арт Капитал», «Таргет Трейд», «Ивекс Капитал» и «Универ Капитал».

Лидерами оборота в 2013 году стали акции "Мотор Сичи", торговый оборот по которым составил 537,6 млн грн, на втором месте паевые именные облигации "Укртелекома" серия «Q» – 436 млн грн, далее следуют паевые именные облигации "Укртелеком" серия «Р» – 401 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 16,6%, 13,5% и 12,4% соответственно.

Справка УНИАН. В 2012 году общий объем торгов на "Украинской бирже" упал на 62% по сравнению с 2011 годом и составил 24,1 млрд грн., а общее количество сделок уменьшилось за год на 5% и достигло 2,27 млн.