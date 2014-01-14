Индекс Украинской биржи во вторник снизился на 0,18%, ПФТС - вырос на 0,14%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 14 января, снизился на 0,18% – до 907,44 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 24,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,4 млн грн, на срочном рынке – 1,4 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые снизились на 5,74%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,14% – до 300,68 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 131,7 млн грн.