Индекс Украинской биржи во вторник снизился на 0,18%, ПФТС - вырос на 0,14%
19:04, 14 января 2014Фондовый рынок
0
Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 14 января, снизился на 0,18% – до 907,44 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 24,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,4 млн грн, на срочном рынке – 1,4 млн грн.
Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые снизились на 5,74%.
Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,14% – до 300,68 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 131,7 млн грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter