Минфин привлек в бюджет 1,15 млрд грн на первом в этом году ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 14 января, привлекло в государственный бюджет 1,15 млрд грн на первом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в текущем году, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, наибольшая доля средств в сумме 1,127 млрд грн привлечена в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых в результате удовлетворения всех 5 поданных заявок. Также Минфин привлек 23,464 млн грн в результате размещения облигаций сроком обращения 9 месяцев под 8,75% годовых по 1 заявке из 14 поданных заявок.

Размещение ОВГЗ в иностранной валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Минфин в декабре 2013 года провел 4 плановых и 4 внеплановых аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 7,776 млрд грн и 733,267 млн долл. (13,637 млрд грн в эквиваленте по курсу Нацбанка).

В январе Минфин намерен провести еще два аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма - 21 и 28 января.

По состоянию на 3 января 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 252,378 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 147,054 млрд грн, в собственности банков - 81,048 млрд грн, нерезидентов - 11,970 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга - 31,687 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень на 19,396 млрд грн.

Законопроект о госбюджете на 2014 год, представленный Кабмином на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, предполагает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 35% ВВП (порядка 578,55 млрд грн).