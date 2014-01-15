Акции Ukrproduct Group Ltd. допустили к обращению на украинском фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 14 января 2014 года на своем плановом заседании приняла решение о допуске акций Ukrproduct Group Ltd., холдинговой компании крупного украинского производителя фасованного масла и плавленого сыра "Укрпродукт Групп", к обращению на территории Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Согласно резолюции регулятора, к обращению на территории Украины допущены 581,4 тыс. акций эмитента, номинальной стоимостью 0,10 английских фунтов стерлингов каждая, на общую сумму 58,14 тыс. английских фунтов стерлингов, которые учитываются на корсчете «Национального депозитария Украины» в иностранном депозитарном учреждении, Euroclear UK & Ireland. Отметим, что общее количество акций Ukrproduct Group Ltd. составляет 60 млн шт. Планируется, что обращение ценных бумаг эмитента будет осуществляться на Украинской бирже.

По словам члена НКЦБФР Анатолия Амелина, это решение является «в определенной степени историческим и эпохальным». «Мы дождались первого прецедента и выдачи разрешения на допуск ценных бумаг иностранного эмитента к обращению на территории Украины», - отметил он.

Амелин добавил, что участники рынка должны самостоятельно определиться, насколько привлекательной для них является такая инициатива. «Если украинские инвесторы проявят заинтересованность в этом инструменте, то их будет больше. Это, в свою очередь, создаст дополнительные возможности для «перезагрузки» отечественного фондового рынка и привлечения компаниями инвестиций с помощью рынка ценных бумаг», - отметил он.

В Нацкомиссии также подчеркнули, что обращение ценных бумаг иностранного эмитента на территории Украины может осуществляться со следующего дня после опубликования сообщения о принятии решения о допуске в официальном печатном издании НКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году Ukrproduct Group Limited разместил 27% акций на Лондонской фондовой бирже и привлек 11 млн долл.

Cправка УНИАН. «Укрпродукт Групп» владеет 4 заводами по производству молочных изделий в Западной и Центральной Украине ежегодной мощностью около 60 тыс. тонн, а также - с апреля 2013 года - по производству кваса "Арсеніївський".

Компания продает молочные изделия под брендами Molendam, "Кремлевское", "Наш молочник", "Вершкова долина", "Народный продукт", "Наш сырок", "Фермерский".