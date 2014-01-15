Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 15 января, снизился на 0,20% – до 905,67 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 25,47 млн грн, на срочном рынке – 2,45 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль», которые снизились на 2,39%, лидерами повышения – акции «Донбассэнерго», которые повысились на 2,73%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,04% – до 300,55 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 745,9 млн грн.