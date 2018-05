Украинский рынок акций не смог выйти на положительную территорию - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 15 января, отыграл часть дневных потерь, однако так и не смог выйти на положительную территорию.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

В то же время, добавила она, мировые фондовые индексы в среду демонстрировали уверенный подъем. Германский DAX к окончанию торгов на Украинской бирже показывал рост на 2,0%, даже вопреки публикации относительно слабых данных по ВВП Германии. Так, рост экономики страны замедлился в 2013 году до 0,4% с 0,7% годом ранее, что оказалось хуже прогнозов.

По словам Лаврик, сегодня после обеда вышли данные по ценам производителей в США. Хотя показатель продемонстрировал рост впервые за четыре месяца, позитивной назвать статистику нельзя. По итогам года значение индекса было минимальным за 5 лет.

Аналитик отметила, что в фокусе трейдеров также находится отчетность американских компаний, которая и оказывает поддержку рынкам. Сегодня свои результаты опубликовал Bank of America. Прибыль на акцию компании оказалась немногим больше прогноза. Показатели двух других банков, которые отчитались накануне, также несколько превзошли ожидания. Завтра ожидается отчетность Goldman Sachs, Citigroup Inc и American Express Co.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 15 января, снизился на 0,20% – до 905,67 пункта. Объем торгов составил 27,9 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,04% – до 300,55 пункта. Объем торгов составил 745,9 млн грн.