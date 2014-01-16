Правительство одобрило законопроект о системе гарантирования инвестиций физлиц на фондовом рынке
Кабинет министров Украины на своем заседании 15 января одобрил проект закона «О системе гарантирования инвестиций физических лиц на фондовом рынке», разработанный Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщили в пресс-службе комиссии.
Как отметили в комиссии, законопроектом предусмотрено, что участники системы гарантирования инвестиций (торговцы ценными бумагами, которые осуществляют управление ценными бумагами, и компании по управлению активами) самостоятельно выбирают форму участия в системе гарантирования инвестиций - участие в специально созданном юридическом лице - Фонде гарантирования инвестиций физических лиц на фондовом рынке (в случае принятия комиссией решения о введении перечисления взносов в Фонд) или заключение договора о солидарном выполнении обязательств.
Размер компенсационных выплат по потерянным инвестициям законопроектом предлагается установить на уровне 90% невозвратных инвестиций, но не более 200 тыс. грн по каждому факту недоступности инвестиций.
В НКЦБФР также отметили, что основной целью функционирования системы гарантирования инвестиций на фондовом рынке является обеспечение осуществления компенсационных выплат инвесторам - физическим лицам, которые потеряли свои инвестиции вследствие недостаточности средств лица, осуществляющего управление ценными бумагами, или института совместного инвестирования (кроме венчурного фонда).
В настоящее время законопроект дорабатывается для внесения в Верховную Раду.