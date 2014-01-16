Эксперты: европейские рынки акций существенно выросли

Фондовые индексы Европы в среду, 15 января, существенно выросли на фоне высокой активности торгов, после того как Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании "Арт Капитал", переданном УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Stoxx 600 увеличился на 0,99%. Всемирный банк улучшил оценку подъема мировой экономики в 2014 году до 3,2% по сравнению с июньским прогнозом в 3%. Для развитых стран на текущий год прогноз был повышен до 2,2% с 2%. "Частично это отражает улучшение ситуации в еврозоне", - объясняют аналитики.

По их словам, в США 15 января, кроме прогнозов Всемирного банка, росту фондовых индексов способствовала позитивная отчетность компаний и банков. Индекс S&P 500 вырос на 0,5%. Экономическая активность в США росла в декабре умеренными темпами благодаря увеличению потребительских расходов, улучшению на рынке труда и восстановлению промпроизводства, свидетельствует данные "Бежевой книги", которую публикует ФРС. Кроме того, хорошая отчетность Bank of America способствовала росту его акций на 2,27%.

Как подчеркивают аналитики, украинские фондовые индексы в среду, наоборот, зафиксировали снижение. Так, UX упал на на 0,20%, UXagro опустился на 0,48%.

По информации аналитиков, в четверг позитивный настрой торгов не смог реализоваться на торгах в Азии. Индекс Nikkei225 снижается на 0,5%. Европейские рынки 16 января открылись незначительным повышением.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 15 января, снизился на 0,20% – до 905,67 пункта. Объем торгов составил 27,9 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,04% – до 300,55 пункта. Объем торгов составил 745,9 млн грн.