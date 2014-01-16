Кабмин задним числом уменьшил план приватизации так, чтобы выполнить его на 101%

Кабинет министров Украины откорректировал план поступлений от приватизации за 2013 год, уменьшив его с 10 млрд 900 млн грн до 1 млрд 455 млн грн, сообщили УНИАН в Фонде государственного имущества Украины.

Таким образом, как отметили в Фонде госимущества, по итогам 2013 г. с учетом внесенных правительством изменений план поступлений был выполнен на 101,7% и составил 1 млрд 479 млн грн.

Как отметили во ФГИУ, постановление, вносящее изменения в план поступлений от приватизации, было принято правительством в декабре прошлого года.

ФГИУ также по итогам 2013 г. получил 1,47 млрд грн от аренды, что составляет 126% от установленного плана, 125 млн грн дивидендов – 178% от запланированного.

Как сообщал УНИАН, всего в 2013 году ранее планировалось получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, или 67,6% годового плана.