Кабмин пополнит уставный капитал Госзембанка на 200 млн грн

Кабинет министров Украины в 2014 году выпустит облигации внутреннего госзайма на сумму 200 млн грн для пополнения уставного капитала «Государственного земельного банка».

Об этом сообщается в заключении бюджетного комитета Верховной Рады от 16 января, положения которого легли в основу госбюджета на 2014 год, принятого в четверг в парламенте.

«Предоставить право Кабинету министров Украины на осуществление выпуска облигаций внутреннего государственного займа в пределах объемов, установленных приложением №2 к настоящему Закону, в размере 200 000 тыс. гривень с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии Публичного акционерного общества «Государственный земельный банк»», - говорится в заключении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на заседании 16 января приняла без обсуждения закон о госбюджете на 2014 год с учетом предложений бюджетного комитета, согласно заключению комитета от 16 января.

Также в текущем году Кабмин намерен пополнить уставный капитал «Украинского банка реконструкции и развития» на 5 млрд грн и компании «Нафтогаз Украины» на 14,866 млрд грн.

Кабинет министров Украины создал «Государственный земельный банк» 2 июля 2012 года с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.