Индекс Украинской биржи повысился на 0,97%, индекс ПФТС - на 0,05%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 16 января, повысился на 0,97% – до 914,42 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 37,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 33 млн грн, на срочном рынке – 4,47 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго», которые повысились на 4,41%, лидерами снижения – акции Алчевского меткомбината, которые снизились на 2,16%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,05% – до 300,70 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 449,6 млн грн.