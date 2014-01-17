Люксембургская компания продала оффшору 24,5% акций Запорожской кондитерской фабрики

Компания Compagnie Cosmopolitaine De Finance (Люксембург) продала Solana Solutions (Британские Виргинские о-ва) 24,5% акций Запорожской кондитерской фабрики.

Согласно сообщению фабрики в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, таким образом, люксембургская компания вышла из состава акционеров предприятия, а пакет акций Solana Solutions вырос до 853,3 тыс. шт., или 24,5%.

Справка УНИАН. Акционерами Запорожской кондитерской фабрики также являются компании «Потенциал Инвест» (Украина, 24,5% акций), Winter Business (Белиз, 24,5%) и «Луг Инвест» (Украина, 17,94%).

Запорожская кондитерская фабрика основана в 1945 году, производит какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия. В 2012 году фабрика получила 5,1 млн грн чистой прибыли против 6,9 млн грн чистого убытка в 2011 году. Выручка от реализации продукции в 2012 году составила 47,9 млн грн против 37,1 млн грн годом ранее.