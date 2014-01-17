Украинский фондовый рынок в пятницу вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 17 января, повысился на 0,67% – до 920,57 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 18,67 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,45 млн грн, на срочном рынке – 1,2 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго», которые повысились на 1,66%, лидерами снижения – акции «Укрсоцбанка», которые снизились на 1,00%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,09% – до 300,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 327 млн грн.