Статистика из Европы и США не разочаровала инвесторов - эксперт

Европейские фондовые площадки умеренно росли на торгах в пятницу, благоприятствуя покупкам на отечественном рынке.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что "опубликованная по европейскому региону статистика оказалась лучше ожиданий". Рост розничных продаж в Великобритании в декабре оказался максимальным почти за 4 года, темпы падения производства в строительном секторе еврозоны в ноябре сократились в 2 раза.

По словам Лаврик, "статданные из США также в целом не разочаровали инвесторов". Темпы роста промпроизводства в штатах, как и ожидалось, замедлились до 0,3% в декабре, показатели рынка недвижимости продолжают оставаться довольно позитивными.

Аналитик добавила, что "в центре внимания также отчетность американских компаний". Вопреки сильным показателям своих коллег, Morgan Stanley обнародовал слабые данные, прибыль на акцию банка в 4-м квартале составила всего 0,07 долл. против прогноза 0,45 долл. Хуже ожиданий оказались и показатели BNY Mellon. Результаты General Electric в целом совпали ожиданиями. Американские рынки отреагировали на корпоративные отчеты разнонаправленным движением индексов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 17 января, повысился на 0,67% – до 920,57 пункта. Общий объем торгов составил 18,67 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,09% – до 300,97 пункта. Общий объем торгов составил 327 млн грн.