Сегодня Fiat станет полноправным владельцем Chrysler

Сегодня должна завершиться крупнейшая сделка на автомобильном рынке. Итальянский автогигант Fiat наконец-то станет полноправным владельцем Chrysler, передают Вести Экономика.

Теперь Fiat займет седьмое место в рейтинге крупнейших автоконцернов в мире. Основную часть активов Chrysler итальянцы купили еще в 2009 году в самый разгар кризиса. Однако 42% легендарной американской компании все еще оставалось у пенсионного фонда работников американского автопрома VEBA.

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Основная проблема, по которой завершение сделки затягивалось, - цена. Fiat и VEBA долго не могли определить реальную стоимость активов Chrysler и для решения этого вопроса даже договорились о проведении IPO Chrysler в 2013 году. Правда потом его перенесли на 2014 год.

В конечном счете стороны пришли к компромиссу, и для завершения сделки Chrysler и Fiat купят у фонда VEBA акции американского концерна за $3,65 млрд. 28 января совет директоров объединенной Chrysler-Fiat планирует придумать название для новой компании, решить, как она будет называться и на какой площадке будут торговаться ее акции.