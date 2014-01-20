InBev выкупает акции крупнейшего южнокорейского производителя пива за 5,8 млрд долл.

Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev выкупает у инвестфондов KKR и Affinity Equity Partners южнокорейского производителя пива Oriental Brewery (OB) за 5,8 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз InBev.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2014 года после одобрения со стороны южнокорейских регуляторов.

До 2009 года Oriental Brewery уже находилась в собственности InBev - до тех пор, пока бельгийская компания не продала ее фондам KKR и Affinity Equity за 1,8 миллиарда долларов.

"OB укрепит наши позиции в быстроразвивающемся азиатско-тихоокеанском регионе", - заявил гендиректор бельгийской компании Карлос Брито. Как отмечает InBev, рынок пива в Южной Корее вырастет более чем на 13% в период с 2012 по 2022 годы. OB является крупнейшей пивоваренной компанией в стране.

Anheuser-Busch InBev N. V.- крупнейшая пивоваренная компания в мире, занимающая 25% глобального рынка. Компания была образована 18 ноября 2008 путем слияния компаний Anheuser-Busch (США) и бельгийско-бразильской InBev, которые на момент объединения занимали соответственно третье и первое место в мире по объемам производства. Штаб-квартира находится в городе Левен, Бельгия.

Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) - один из крупнейших инвестфондов мира, создан в 1976 году. Под его управлением находятся активы на общую сумму 78,3 миллиарда долларов (по состоянию на 31 марта 2013 года).